В Госдуму внесут законопроект о запрете калечащих животных операций

21:53, 15 сентября 2023, ПАИ

Законопроект о запрете проведения животным калечащих операций в ветклиниках планируют внести в Думу до конца года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на первого зампреда комитета ГД по экологии Владимира Бурматова.

Парламентарий рассказал, что аналогичные законопроекты уже предлагались ранее, но не получили поддержки из-за некорректных формулировок. «А идея правильная, поэтому мы сейчас дорабатываем эту тему», – отметил он.

Владимир Бурматов также подчеркнул, что не раз делал акцент на необходимости запретить ветеринарным клиникам проводить жестокие операции животным, например эктомию или удаление голосовых связок у собак, чтобы они не лаяли.