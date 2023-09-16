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Ханг звучит в стенах Варлаамовской башни Псковского музея-заповедника

Звуки необычного музыкального инструмента – ханг смогли услышать псковичи в стенах Варлаамовской башни Псковского музея-заповедника сегодня, 16 сентября. Видео концерта разместили в группе музея в соцсети «ВКонтакте». 

«Концерт проходит в рамках совместного проекта Псковского музея-заповедника и областной филармонии, который знакомит слушателей с необычными музыкальными инструментами. «В этот прекрасный осенний вечер в Варлаамовской башне звучит ханг, молодой и гипнотически звучащий инструмент, разработанный только в 2000 году. Исполняет композиции петербургский коллектив «HANGMADE PROJECT»», – говорится в сообщении. 

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Ханг звучит в стенах Варлаамовской башни Псковского музея-заповедника
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