Работников лесной отрасли поздравил с профессиональным праздником Александр Котов

10:16, 17 сентября 2023, ПАИ

Работников лесной отрасли поздравил с профессиональным праздником председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Собрания.

«Лесная индустрия нашего региона объединяет сотни трудолюбивых, предприимчивых и увлечённых делом людей – лесничих, лесозаготовителей, специалистов лесоустройства, работников лесных питомников и деревообрабатывающих предприятий, а также инженеров, менеджеров, бухгалтеров, водителей, рабочих. Деятельность в сфере лесного хозяйства требует особого подхода, основанного на грамотном сочетании экономической целесообразности и бережном отношении к уникальному природному ресурсу», – подчеркнул Александр Котов.

Он обратил внимание, что в современных реалиях лесопромышленный комплекс региона столкнулся с трудностями, обусловленными геополитической ситуацией и санкционным давлением. «Уверен, что сложные вызовы времени не затормозят глобальное развитие отрасли, а, напротив, дадут толчок к открытию перспективных направлений и реализации новых проектов. От всей души желаю работникам лесной отрасли здоровья, благополучия и всего самого наилучшего!» – заключил Александр Котов.