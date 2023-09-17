Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Работников лесной отрасли поздравил с профессиональным праздником Александр Котов

Работников лесной отрасли поздравил с профессиональным праздником председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Собрания.

Фото пресс-службы областного Собрания

«Лесная индустрия нашего региона объединяет сотни трудолюбивых, предприимчивых и увлечённых делом людей – лесничих, лесозаготовителей, специалистов лесоустройства, работников лесных питомников и деревообрабатывающих предприятий, а также инженеров, менеджеров, бухгалтеров, водителей, рабочих. Деятельность в сфере лесного хозяйства требует особого подхода, основанного на  грамотном сочетании экономической целесообразности и бережном отношении к уникальному природному ресурсу», – подчеркнул Александр Котов.

Он обратил внимание, что в современных реалиях лесопромышленный комплекс региона столкнулся с трудностями, обусловленными геополитической ситуацией и санкционным давлением. «Уверен, что сложные вызовы времени не затормозят глобальное развитие отрасли, а, напротив, дадут толчок к открытию перспективных направлений и реализации новых проектов. От всей души желаю работникам лесной отрасли здоровья, благополучия и всего самого наилучшего!» – заключил Александр Котов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













17 сентября 2023

Псковский ОМОН «Кром» отмечает 31-ю годовщину со дня образования
17 сентября 2023

36 тысяч жителей Псковской области уже привились от гриппа
17 сентября 2023

Работников лесной отрасли поздравил с профессиональным праздником Александр Котов
16 сентября 2023

Псковские врачи прошли обучение в Российской школе колоректальной хирургии
16 сентября 2023

Концерт военно-духового оркестра собрал полный зал островичей в «Юбилейном»
16 сентября 2023

Учения по освобождению заложников прошли в великолукском лицее № 10 
16 сентября 2023

Рукопашный бой продемонстрировали великолучанам на «Михайловском бастионе»
16 сентября 2023

23-й военный оркестр Западного военного округа выступил в Гдове

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...