Умер режиссёр Александр Хван

18:55, 17 сентября 2023, ПАИ

Российский режиссёр Александр Хван скончался в возрасте 65 лет. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на актёра и сценариста Григория Константинопольского.

«Сегодня в 11:20 умер режиссёр Саша Хван. Мой товарищ и коллега. Царствие небесное», – написал он.

Александр Хван родился 28 декабря 1957 года в Чебоксарах. В 1980 году окончил режиссёрский факультет ВГИКа. Известность получил в 1992 году, когда снял фильм «Дюба-дюба» с Олегом Меньшиковым в главной роли. Фильм был удостоен приза кинопрессы за лучший дебют и успешно участвовал в нескольких кинофестивалях, в том числе в Каннском. С 1996 года Хван являлся членом Правления Киностудии Горького.