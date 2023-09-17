ФОТОФАКТ. Скверик с лавочками и совой оборудовали в Великих Луках
Скверик с лавочками, урнами и фигурой совы оборудовали во дворе МБОУ СОШ №2 в Великих Луках. Об этом пишет районная газета «Великолукская правда».
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Фото: газета «Великолукская правда»
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Фото: газета «Великолукская правда»
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Фото: газета «Великолукская правда»
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Фото: газета «Великолукская правда»
В сообщении говорится, что уютную зону отдыха обустроил местный банк в подарок учителям. «Спасибо, что делаете этот мир лучше», – написано на табличке.
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