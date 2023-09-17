ФОТОФАКТ. Скверик с лавочками и совой оборудовали в Великих Луках

22:57, 17 сентября 2023, ПАИ

Скверик с лавочками, урнами и фигурой совы оборудовали во дворе МБОУ СОШ №2 в Великих Луках. Об этом пишет районная газета «Великолукская правда».



Фото: газета «Великолукская правда»



Фото: газета «Великолукская правда»



Фото: газета «Великолукская правда»



Фото: газета «Великолукская правда»







В сообщении говорится, что уютную зону отдыха обустроил местный банк в подарок учителям. «Спасибо, что делаете этот мир лучше», – написано на табличке.