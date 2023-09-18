Депутат предложил запретить продавать энергетики несовершеннолетним

07:36, 18 сентября 2023, ПАИ

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил реанимировать работу по вопросу запрета энергетиков несовершеннолетним на федеральном уровне, пишут РИА Новости.

«В эту осеннюю сессию подниму вопрос по запрету энергетиков для несовершеннолетних. Ранее уже был внесён один из законопроектов. Считаю, что необходимо реанимировать работу в этом направлении, которая была начата в начале текущего года. В вопросе защиты здоровья детей второстепенных вопросов быть не может», – сказал он.

Депутат напомнил, что в настоящее время запрет на продажу энергетиков лицам до 18 лет действует на региональном уровне более чем в 30 субъектах России. Парламентарий добавил, что такая практика успешна.