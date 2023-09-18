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Общество

Более 500 тысяч человек побывали в «Михайловском» с начала года

С начала текущего года в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» побывало более 545 тысяч человек. Такие данные приводит пресс-служба учреждения со ссылкой на руководителя службы музейной экскурсионной и методической работы Пушкинского Заповедника Елену Михайлову. Это на 70 тысяч больше, чем за подобный же период в прошлом году, уточнила она.

Репродукция Дмитрия Мясникова. «Михайловское» (2015), из фондов музея-заповедника

В пресс-службе музея напомнили, что в течение всего 2022 года «Михайловское» посетило 585 130 человек.

«Сейчас, в пору золотой осени, в Пушкинском Заповеднике отмечают очередной, весьма характерный для этого сезона наплыв гостей – туристов, путешествующих как самостоятельно, так и в составе организованных групп, в том числе – групп, сформированных из школьников и учащихся средних специальных учебных заведений», – отметили в пресс-службе музея-заповедника.

Последним «Михайловское» предлагает по «Пушкинской карте» большое количество тематических экскурсий, расширяющих и углубляющих учебные программы по отечественной истории и русской литературе, а также ряд музейных занятий и мастер-классов. Таким же образом – в первую очередь именно на юного зрителя – ориентирована и гастрольная афиша петербургского театра «Пушкинская школа» на период с 20 сентября по 1 октября.

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