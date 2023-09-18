ФОТОРЕПОРТАЖ. Литературный проект «Букбар» в Пскове

12-я встреча в рамках литературного проекта «Букбар» прошла в креативном пространстве «Лофт» в Пскове 16 сентября. В этот день в роли барменов выступили журналист, преподаватель, редактор литературного журнала «Иначе» и основатель клуба медленного чтения в Санкт-Петербурге Яна Титоренко и социолог, преподаватель, ведущий авторской секции в Международном книжном салоне, писатель-постмодернист Владимир Коваленко.

Об этом – в нашем фоторепортаже.

В программе мероприятия были открытый микрофон, детские активности, мастер-классы и стрит-арт. На уличной сцене «Лофта» для гостей выступили музыканты Евгений Кубынин (Зимавсегда), Кирилл Устинов (O2K), «НОРМ», «Поезд в август» и Михаил Исполатов (In.spyral).

Вся уличная территория стала площадкой для креативных активностей на свежем воздухе. А в домах можно было согреться, посмотреть на выставки и поучаствовать в мастер-классах.

Напомним, что проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и креативного пространства «Лофт».