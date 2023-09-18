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Общество

Две трети псковичей собираются в отпуск осенью – опрос

Псковичи, которые собираются в осенний отпуск, чаще планируют провести его дома, на даче или в поездках по России, сообщает сервис SuperJob по итогам опроса экономически активных жителей Пскова.

В осенний отпуск планируют отправиться 61 % псковичей. 15 % из них будут отдыхать дома, 5 % – на даче или в путешествии по России, 4 % – за границей.

Мужчины чаще женщин собираются провести осенний отпуск на даче (9 % против 2 %).

Поездку по России планируют респонденты с доходом от 80 тысяч рублей в месяц (7 %). Среди популярных направлений – Санкт-Петербург, Краснодарский край, Северный Кавказ, Казань, Алтай и Крым.

Отпуск за рубежом чаще планируют псковичи с доходом от 50 тысяч рублей в месяц (5 %). Среди популярных направлений – Белоруссия, Турция и Египет.

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