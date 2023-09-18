К 27 октября в Пскове отремонтируют четыре из девяти запланированных междворовых проездов

16:48, 18 сентября 2023, ПАИ

К 27 октября в Пскове отремонтируют четыре из девяти запланированных междворовых проездов, сообщил в своем телеграм-канале глава города Борис Елкин.

«Поэтапно приводим в порядок междворовые проезды. В плане на этот год их девять. На четыре из них уже заключен контракт», - уточнил Борис Елкин.

До 27 октября будут отремонтированы проезды у дома № 16 на улице Алтаева, вдоль домов № 3 на улице Индустриальной и № 8 на улице Инженерной, от дома № 4 на улице Пушкина до дома № 7 на улице Ленина, к дому № 49 на улице Советской Армии.

«Это территории, которые относятся к улично-дорожной сети города. Размежеванные проезды, которые принадлежат многоквартирным домам, могут быть отремонтированы только по программе ФКГС. Главное условие – заявка от жителей. Их принимают в УГХ до 31 октября», - напомнил глава Пскова.