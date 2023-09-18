День оружейника отмечают 19 сентября

07:44, 19 сентября 2023, ПАИ

День оружейника в России — профессиональный праздник всех работников предприятий оборонно-промышленного комплекса страны, создателей отечественного оружия, специалистов, занимающихся историей развития оружейного дела и изучением традиций русского оружия. Он появился в России в 2010 году, благодаря самому известному оружейнику современности — Михаилу Калашникову, создателю уже легендарного автомата АК-47, сообщает calend.ru.

25 мая 2010 года Владимир Путин (занимающий в то время должность председателя российского правительства) посетил Ижевск, где совершил экскурсию по оборонному предприятию «Ижмаш». Премьер-министр осмотрел цеха, которые на протяжении десятилетий производят оружие, а около стенда с различными модификациями знаменитого автомата пообщался с конструктором Михаилом Калашниковым.

Именно во время той беседы Калашников попросил Путина учредить день российского оружейника. «Мы стремимся делать все, чтобы Россия занимала достойное место на рынке вооружений, — сказал конструктор. — Просим Вас сделать день, чтобы раз в году мы могли собираться и подводить итоги. Такой своеобразный день оружейников». Премьер-министр обещал, что такой день появится в календаре, тем более, что с подобной просьбой выступил также Союз российских оружейников.

В качестве даты праздника выбрали 19 сентября — день, когда православная церковь чтит архангела Михаила, покровителя небесного воинства. В пользу этого решения послужило и то, что месяц сентябрь связан с Оружейной палатой Московского кремля — крупнейшим местом в XVI-XVII веках производства и хранения оружия в России (согласно исторической справке музейного комплекса «Московский кремль»). В документах тех лет она именовалась «оружничая», подчеркивая, что все имущество и само здание находились в ведении особого придворного чина — оружничего. В его обязанности входило хранение великокняжеского вооружения, организация производства и закупка оружия, а также последующее его распределение в полки. Хотя точная дата образования самой палаты неизвестна, но пост оружничего впервые упоминается в источниках, дошедших до наших дней, в сентябре 1508 года.

3 декабря 2011 года президент России Дмитрий Медведев подписал указ № 1578, который устанавливал новый профессиональный праздник, «в целях признания выдающегося вклада создателей оружия в обеспечение защиты и независимости государства», и дату его празднования — 19 сентября.