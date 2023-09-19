Домашних животных без прививки от бешенства не пропустили на границе в Псковской области
Две кошки и собака не прошли ветеринарный контроль на российско-латвийской границе России в МАПП «Убылинка». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.
В соответствии с данными международных паспортов вакцинацию животных против бешенства проводили в июле прошлого года, что превышает срок на 12 месяцев.
Подтверждение, что срок поддержания иммунитета вакциной против бешенства не истёк, у водителя отсутствовало. Лабораторных подтверждений, что напряжённость иммунитета против бешенства составляет не менее 0,5 МЕ/мл, также не было.
Домашние животные следовали из немецкого города Циттау в Омскую область.
Ввоз кошек и собаки на таможенную территорию ЕАЭС запрещён, оформлена декларация о возврате животных.
В Россельхознадзоре напомнили, что существует онлайн-сервис «Инструкция: как путешествовать с животными за рубеж», с помощью которого можно заранее получить информацию о необходимых животному прививках и обработках, а также о ветеринарных сопроводительных документах, которые нужно оформить владельцу домашнего питомца.
Домашних животных без прививки от бешенства не пропустили на границе в Псковской области