Домашних животных без прививки от бешенства не пропустили на границе в Псковской области

12:06, 19 сентября 2023, ПАИ

Две кошки и собака не прошли ветеринарный контроль на российско-латвийской границе России в МАПП «Убылинка». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

В соответствии с данными международных паспортов вакцинацию животных против бешенства проводили в июле прошлого года, что превышает срок на 12 месяцев.

Подтверждение, что срок поддержания иммунитета вакциной против бешенства не истёк, у водителя отсутствовало. Лабораторных подтверждений, что напряжённость иммунитета против бешенства составляет не менее 0,5 МЕ/мл, также не было.

Домашние животные следовали из немецкого города Циттау в Омскую область.

Ввоз кошек и собаки на таможенную территорию ЕАЭС запрещён, оформлена декларация о возврате животных.

В Россельхознадзоре напомнили, что существует онлайн-сервис «Инструкция: как путешествовать с животными за рубеж», с помощью которого можно заранее получить информацию о необходимых животному прививках и обработках, а также о ветеринарных сопроводительных документах, которые нужно оформить владельцу домашнего питомца.