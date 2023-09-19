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Полторы тысячи произведений представят художники Северо-запада на большой выставке в Пскове

В Пскове впервые пройдёт большая выставка произведений художников Северо-Западного федерального округа «Российский Север ХIII». До полутора тысяч произведений будут экспонированы на шести площадках в Пскове. Выставка начнёт работу 28 сентября. Об этом заявил председатель Псковского регионального отделения Союза художников России, заслуженный художник РФ Виктор Лысюк на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.  

Фото здесь и далее: ПАИ

«Это проект Союза художников. Он не новый. Ему более 65 лет. Выставки проводят раз в пять лет в одном из городов Северо-Западного региона. После формируется Всероссийская художественная выставка из лучших работ «Россия». Эти работы характеризует искусство за последние пять лет», – отметил Виктор Лысюк. 

Он также подчеркнул, что Псков впервые выбрали местом проведения выставки. На ней представлено более полутора тысяч экспонатов. «Это не только живопись, это произведения графики, скульптуры, декоративно-прикладного творчества, монументального и храмового искусств», – подчеркнул он. 

«Работы в основном тех художников, которые связаны с Псковом, которые работают здесь, которые пишут наши псковские пейзажи, картины. Поэтому мы их пригласили. Они имеют право показать наш Псков достойным», – сказал заслуженный художник РФ.

Кроме того, по словам Виктора Лысюка, выставки будут проходить одновременно на шести основных площадках Пскова: в Псковском областном центре народного творчества  и Доме ремёсел, во Дворе Постникова, в Доме офицеров, в Псковской областной универсальной научной библиотеке, в Псковской областной библиотеке для детей и юношества имени В. А. Каверина, в выставочном зале Псковского регионального отделения Союза художников России. 

 28 сентября состоится торжественное открытие «Российский Север ХIII» в Псковском Дворе Постникова, а закрытие выставки – 29 октября. Таким образом, выставка продлится месяц. Вход на часть площадок будет свободным, за посещение некоторых выставочных пространств будет взиматься плата.

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