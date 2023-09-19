Район или округ: псковичам объяснили, каким определением пользоваться

15:32, 19 сентября 2023, ПАИ

Округ или район: каким определением пользоваться правильно, объяснила начальник управления по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства Псковской области Елена Тимашова в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Можно использовать и то наименование и другое применительно к территории», – отметила она и пояснила, что можно называть районом, а не округом, так как на данный момент есть муниципальное и административно-территориальное деление.

Елена Тимашова отметила, что на сегодняшний день административно-территориальная единица «район» сохранилась, и многие органы, например, правоохранительные, формируют свои подразделения именно по территориальному признаку.

Гостья студии также подчеркнула, что для юридически значимых действий есть муниципальное деление, здесь юридически верно пользоваться определением «муниципальный округ».

Напомним, что в Псковской области созданы восемь муниципальных округов: Красногородский, Локнянский, Невельский, Новоржевский, Опочецкий, Печорский, Пыталовский и Струго-Красненский.