Число ТОСов в Псковской области возросло до 560

16:42, 19 сентября 2023, ПАИ

Число ТОСов в Псковской области возросло до 560. Об этом сообщила начальник управления по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства Псковской области Елена Тимашова в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

При этом Елена Тимашова отметила, что увеличения сумм одного гранта (максимум 500 тысяч рублей) для ТОСов не будет. «Мы не планируем увеличения суммы гранта, потому что большие гранты существенно уменьшают количество выигравших ТОСов», – объяснила гостья стдуии. По прогнозу эксперта, к новому году число ТОСов в регионе перевалит за 600.

Кроме того, к следующему конкурсу ТОС появится номинация «ремонт общедомового имущества». Но так, чтобы это не пересекалось с работой Фонда капремонта.

Ранее сообщалось, что грантовую поддержку ТОС в Псковской области увеличат до 110 миллионов рублей в следующем году.