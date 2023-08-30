Грантовую поддержку ТОС в Псковской области увеличат до 110 млн рублей в следующем году

00:31, 31 августа 2023, ПАИ

Грантовую поддержку территориальных общественных самоуправлений (ТОС) в Псковской области увеличат вдвое, до 110 млн рублей в 2024 году. Об этом стало известно на региональном форуме, посвящённом развитию местного самоуправления, на котором также была съёмочная группа «Первого Псковского».

Участниками форума стали 250 человек. Среди них – активисты общественных территориальных самоуправлений и их председатели, главы поселений и районов, депутаты. Его проводят во второй раз, первый прошёл весной.

«Количество участников значительно увеличилось. Это очень важно. Этот форум позволит нам вместе обсудить те проблемы, с которыми мы сталкиваемся в процессе реализации проектов, инициированных нашими ТОС, и которые мы решаем вместе: органами муниципальной власти и ТОС», – отметила председатель ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области» Валентина Понизовская.

На сегодняшний день в Псковской области насчитывается 560 ТОС. В их работу вовлечены более 130 тысяч человек. Самые активные районы в этом отношении – Псковский, Великолукский и Дновский.

Направления деятельности ТОС максимально разнообразны. «От детских игровых площадок до благоустройства воинских захоронений. Уже сейчас у нас каким-то образом финансирование привлекается на ремонт систем водоснабжения, даже вот такие глобальные проблемы систем жилищно-коммунального хозяйства у нас тоже поднимают. Плюсом они ведут очень активную общественную работу. У нас ТОС поддерживают и социально незащищенные группы населения, работают с ветеранскими организациями, с образовательными учреждениями», – рассказала начальник управления по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства Псковской области Елена Тимашова.



С 2019 года из областного бюджета на это было выделено 137 млн рублей. Каждый год финансирование увеличивается, и 2024 год не стал исключением.

«С Александром Алексеевичем мы посоветовались и приняли решение, что в следующем году 55 миллионов на поддержку ТОС превратятся в 110 миллионов. Мне кажется, важно, чтобы грантов хватало на более половины заявок, а желательно на две трети», – заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

В формате открытого диалога участники форума не только задали интересующие вопросы экспертам, но и поделились своими успехами. Рассказали о лучших практиках и победных проектах.

«Я считаю, что это очень хорошее мероприятие, для того чтобы мы могли поделиться опытом с коллегами, обсудить проблемы, посмотреть, что есть у других, как они работают, возможно, какие-то новые идеи. Кто-то, может быть, наши идеи возьмёт себе на заметку. Я очень благодарна организаторам мероприятия, что есть возможность поучаствовать», – отметила председатель ТОС «Платишино» Надежда Иванова.

«Много нового, много интересного, чужие проекты посмотреть, потому что не всегда что-то в голову приходит, проще подсмотреть, скажем так», – подчеркнул председатель ТОС «Глубочица» Леонид Гончаров.

«Эти форумы полезны, потому что люди обмениваются опытом, получают какие-то знания и просто знакомятся, и впоследствии все проекты, которые будут не только у нас, поменяются и будут более продуктивными, более красивыми и более значимыми», – поделился представитель ТОС «Внуки Николая Бороздина» Сергей Васильев.



Во время форума его участникам также рассказали о цифровой безопасности и информационной поддержке деятельности ТОС.