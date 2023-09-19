Псковская область поможет улучшить качество водоснабжения населения Херсонской области

16:54, 19 сентября 2023, ПАИ

Псковская область поможет улучшить качество водоснабжения населения Херсонской области. Об этом ПАИ сообщила руководитель Регионального ресурсного центра поддержки добровольчества Алеся Михачёва.

Очередная партия гуманитарного груза в ближайшие дни отправится из Псковской области в Херсонскую область. В этот раз в составе груза – канистры с гипохлоритом кальция. Это средство служит для улучшения качества водопроводной воды, её обеззараживания и очистки. Для Херсонской области «Горводоканал» Пскова передал две тонны специализированного средства.

По оценке специалистов, такая поддержка очень важна в осенний период, когда из-за обильных осадков в поверхностных водозаборах идёт увеличение и активизация микроорганизмов.

Ранее сообщалось, что педагоги и воспитанники детского сада № 47 в Пскове приняли участие в сборе игрушек для малышей детского сада в селе Павловка Генического района Херсонской области, где при поддержке Псковской области ведётся капитальный ремонт здания.