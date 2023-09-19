Псковская область поможет улучшить качество водоснабжения населения Херсонской области
Псковская область поможет улучшить качество водоснабжения населения Херсонской области. Об этом ПАИ сообщила руководитель Регионального ресурсного центра поддержки добровольчества Алеся Михачёва.
Очередная партия гуманитарного груза в ближайшие дни отправится из Псковской области в Херсонскую область. В этот раз в составе груза – канистры с гипохлоритом кальция. Это средство служит для улучшения качества водопроводной воды, её обеззараживания и очистки. Для Херсонской области «Горводоканал» Пскова передал две тонны специализированного средства.
По оценке специалистов, такая поддержка очень важна в осенний период, когда из-за обильных осадков в поверхностных водозаборах идёт увеличение и активизация микроорганизмов.
Ранее сообщалось, что педагоги и воспитанники детского сада № 47 в Пскове приняли участие в сборе игрушек для малышей детского сада в селе Павловка Генического района Херсонской области, где при поддержке Псковской области ведётся капитальный ремонт здания.