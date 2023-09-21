В гостях у сказки: парк «Лога» в Ростовской области – наш ответ Диснейленду

18:40, 21 сентября 2023, ПАИ

По дороге на юг, куда наш корреспондент ездит на своём автомобиле ежегодно, очень много памятных мест и достопримечательностей. О многих из них он уже рассказывал на страницах ПАИ. Но самые яркие эмоции он получил в августе этого года от посещения парка «Лога» в Ростовской области, чем и делится с нашими читателями.

«Сию травушку-муравушку береги, ноженьками молодецкими не топчи»



Фото: Николай Бесклёвный

Фото: Николай Бесклёвный

Фото: Николай Бесклёвный

Фото: Николай Бесклёвный

Фото: Николай Бесклёвный

Фото: Николай Бесклёвный

Фото: Николай Бесклёвный

Фото: Николай Бесклёвный

Фото: Николай Бесклёвный

Фото: Николай Бесклёвный

Фото: Николай Бесклёвный

Фото: Николай Бесклёвный

Фото: Николай Бесклёвный

Фото: Николай Бесклёвный

Фото: Николай Бесклёвный

Фото: Николай Бесклёвный

Фото: Николай Бесклёвный

Фото: Николай Бесклёвный

Фото: Николай Бесклёвный

Фото: Николай Бесклёвный

Фото: Николай Бесклёвный

Фото: Николай Бесклёвный

Фото: Николай Бесклёвный

Фото: Николай Бесклёвный

Фото: Николай Бесклёвный

























Спустившись в парк, я сразу же попал в другой мир: вокруг благоухающий сад из сотен знакомых и незнакомых деревьев, тысячи цветов, переливающихся всеми цветами радуги, широкие ковры ярко-зелёных газонов. И всюду фонтаны, фонтанчики, пруды, ручейки и даже водопады.



Фото: Николай Бесклёвный



Фото: Николай Бесклёвный



Фото: Николай Бесклёвный



Фото: Николай Бесклёвный



Фото: Николай Бесклёвный



Фото: Николай Бесклёвный



Фото: Николай Бесклёвный



Фото: Николай Бесклёвный



Фото: Николай Бесклёвный

















Одна из туристок, увидев необыкновенной красоты цветок, достала телефон и со словами: «Ой, я хочу его сфотографировать! Я такой красоты в жизни не видела!» – собралась было перешагнуть через невысокий заборчик, чтобы приблизиться к очаровавшему её растению. Но тут же была остановлена девушкой, поливавшей цветы неподалёку: «Нельзя! По правилам посещения парка на газон заходить запрещено». Молоденькая посетительница парка не унималась, быстро скинула босоножки: «Я босиком!» – напористо перешагнула через ограждение. И повторное предупреждение её не остановило. «Я быстро», – гостья сделала ещё два шага по направлению к цветку. Лишь более серьёзный окрик: «Вернитесь на дорожку! Или я сейчас же охрану вызову!» – заставил любительницу фотографий перешагнуть обратно. Ненавязчивые плакаты с предупреждением о запрете выхода на газон встречались повсюду, но, наверное, не все их видят или не хотят видеть.

Днём – сказка, вечером – волшебство

Сказочных скульптур, фигур из камня, бетона, железа, дерева там не счесть, как и экзотических цветов и растений. Скамейки, урны, фонари – всё стилизовано под сказки. Сказочных решений, казалось бы, простых бытовых вещей там множество. И всё гармонично и очень, очень красиво.



Фото: Николай Бесклёвный



Фото: Николай Бесклёвный



Фото: Николай Бесклёвный



Фото: Николай Бесклёвный



Фото: Николай Бесклёвный



Фото: Николай Бесклёвный



Фото: Николай Бесклёвный



Фото: Николай Бесклёвный



Фото: Николай Бесклёвный



Фото: Николай Бесклёвный



Фото: Николай Бесклёвный



Фото: Николай Бесклёвный



Фото: Николай Бесклёвный

























Но представляю, насколько чудеснее здесь вечером – среди этих волшебных фонарей и фонариков да под звуки цветного музыкального фонтана на центральной сказочной площади парка. Те, кто там уже побывал, утверждают, что если вы посетили парк в дневное время, то вечером осмотр можно начинать сначала. И это уже будет другой парк и другие, ещё более сильные эмоции – так он преображается в свете тысяч огней и огоньков. Многие жители и гости Каменска приезжают в парк специально только на представление музыкальных фонтанов, которое проходит каждый день в вечернее время. Для этого организованы специальные вечерние автобусные маршруты, которые привозят туристов из города, а затем увозят обратно.

Царь

В центре парка главная площадь. Сюда сходятся все дорожки со всех уголков парка. И открывается потрясающий вид на сказочный город с башнями, стенами, лестницами, воротами и арками. На фото башни кажутся маленькими и нарисованными, но на самом деле они солидного и естественного размера, грациозные и сказочные одновременно.

Здесь же располагаются музыкальный фонтан и самая большая башня с часами-курантами. Под часами широкий балкон, куда в 12:00, 15:00 и 18:00 выходит царь, хозяин этого сказочного государства, и обращается с короткой речью к своим подданным: «Пусть будет здравым и Богом хранимый весь честной народ!» Жаль, мне не удалось посмотреть этот короткий сказочный ритуал: я не знал о нём, а ведь именно в полдень я был там неподалёку.

Во всех уголках парка с открытия и до закрытия звучит негромкая сказочная музыка, но не наша (может, я неправильно определил), а по мотивам западных сказок. И музыкальные инструменты соответствующие – клавесин, флейта и пр. И всё вместе: архитектура, скульптуры, каменные и деревянные, цветы, деревья, звери, птицы и эта музыка – создаёт реальные ощущения, что ты действительно находишься в сказке. Потрясающая атмосфера.

Одного дня мало…

В парке много аттракционов, есть даже синематограф. На электрокабриолете можно прокатиться по всему парку, лично им управляя, если права имеются, или как пассажиру.



Фото: Николай Бесклёвный



Фото: Николай Бесклёвный



В одном из уголков парка находится большой вольер для диких животных. Украшением вольера, да, пожалуй, и всего животного мира парка, являются пятнистые олени. Раньше я их видел только в кино или на картинках, но вживую – первый раз и был очарован их красотой и грацией. Невольно подслушал разговор отца и сына, только что побывавших возле пятнистых красавцев: «Пап, а кто такая лань?» – «Это европейский олень». Ответ и правильный (энциклопедически), и неправильный одновременно. Если сказать по-русски, то олень – это особь мужского пола, самец, а лань – это самка.

Имеется там и шикарный птичник с павлинами, попугаями и множеством других экзотических пташек. В прудах и ручьях – золотые рыбки (японские карпы кои), по воде грациозно плавают белые и чёрные лебеди. На одном из живописнейших прудов со скалами и водопадами можно даже порыбачить, а из собственноручно пойманной форели тут же попросить приготовить одно из четырёх блюд на выбор. Не бесплатно, конечно. Что касается цен, то вход в парк и стоянка автомобилей бесплатные, а за большинство аттракционов и развлечений придётся заплатить. Перекусить или основательно подкрепиться здесь есть где, как и выпить воды или съесть мороженное: кафе и ресторанов в парке достаточно.

У всех этих заведений и архитектура, и наружная отделка, и внутренний интерьер соответствуют сказочному парку и старорусскому стилю. А меню предлагаемых блюд, расписанные перед входами на красивых вывесках, вызвали у меня обильное слюноотделение и желание обязательно зайти и вкусить хотя бы одно из них: «Салат с перепёлкой и карамелизованными ягодами», «Пять фунтов мяса» (невероятный набор из свиного, бараньего шашлыка с люля-кебабом из курицы и баранины, с перепелом, курочкой и колбасой по-домашнему), «Телятина по рецепту от графа Орлова», «Жюльен с язычками ягнёнка», «Ягнёнок с тыквой», «Пельмени раковые», «Хвост бобра», «Котлеты из медведя», «Мозги телячьи печёные», «Осётр в сливочно-икорном соусе». Эх… В следующий раз обязательно надо будет отобедать здесь или отужинать.

Вообще-то сюда надо приезжать как минимум на пару дней. Туристы останавливаются в красивых домиках (указано, что четыре звезды), которых рядом с парком довольно много (стилизованный отель при парке). Много предложений с ночлегом и в Каменске-Шахтинском.

Собрались в парк? Освежите свою память



Фото: Николай Бесклёвный



Фото: Николай Бесклёвный



Фото: Николай Бесклёвный



Фото: Николай Бесклёвный



Фото: Николай Бесклёвный



Фото: Николай Бесклёвный



Фото: Николай Бесклёвный













Сказочные герои, сказочные мотивы здесь на каждом шагу. И если вы соберётесь в парк «Лога» с детьми или внуками, то вам надо будет подготовиться – как минимум освежить прежние знания о русских сказках и их героях, чтобы не попасть в неловкое положение. Что я имею в виду? Приведу пример. На одной из площадей парка располагается кафе «Святогор». Помните пушкинскую богатырскую голову чудовищных размеров из поэмы «Руслан и Людмила» и кто с ней сражался?

Вот и молодой отец не помнил и на вопрос сына: «А кто это?» – ответил: «Илья Муромец!» Вот только я не понял, про голову сын спросил или про всадника, стоящего напротив неё. Но ответ всё равно неправильный. Всадник и есть русский богатырь Руслан, а у головы в поэме-сказке имени и вовсе не было. И дальше молодой папаша не блеснул знаниями про сапоги-скороходы, не назвав ни сказочного имени сапог, ни их чудесных характеристик, сказал, что это просто выставлено для фотографирования. Ай-я-яй, молодые родители! Сказки наших предков мы знать обязаны. И как мне показалось, устроители парка не забыли ни про одного популярного героя из наших сказок. За что им отдельное и огромное спасибо.

Маленькое недоразумение большого парка



Фото: Николай Бесклёвный



Фото: Николай Бесклёвный



Фото: Николай Бесклёвный





Не обошлось и без отрицательных эмоций. Лучше бы я не заходил в этот сказочный аккуратненький домик, хотя уже и надо было. На одном из указателей я увидел: «Бесплатный туалет в конце парка». Далеко не сразу (и то хочется посмотреть, и это сфотографировать), но в конец парка я всё же добрался. Вот и анонсированный и уже ставший необходимым мне объект, расположившийся на живописной горке. Какая архитектура и дизайн, чудесное озеленение вокруг, изумительно красивая каменная лестница, ведущая к этому домику под красной черепичной крышей. Красотища вокруг. А зашёл внутрь этого домика под названием «бесплатный туалет» и… обомлел. Там ни писсуаров, ни унитазов, ни раковин, ни кабинок, ни дверей. В перегороженных отсеках посреди бетонного пола, покрытого плиткой, прорублены (наверное, ломом) два отверстия с неровными краями, как когда-то в некоторых общественных туалетах лет 50 тому назад. И в эти отверстия (извините за такие подробности) ещё надо было правильно «прицелиться», чтобы попасть. Рулон туалетной бумаги небрежно лежал на высоком подоконнике. Помыть руки негде…

В моей голове не уместилось, как в такой благоухающей красоте и несметном богатстве может быть такой срамной туалет. Если бы я там лично не побывал, то рассказам других не поверил бы. В парке достаточно и платных туалетов, и во всём множестве кафе и ресторанов они имеются. Меня же соблазнило объявление о том, что это заведение находится в конце парка, подумалось: посмотрю весь парк, а там и в заведение загляну. Заглянул. Всё как в русской поговорке про ложку дёгтя в бочке мёда. Ну, совсем не ожидал.

В черновом варианте я уже поделился с друзьями материалами этой статьи, и кое-кто из них мне выразили непонимание: «Зачем ты об этом написал? Чудесная сказка, а ты…» А затем и написал, чтобы обратить внимание устроителей великолепного огромного парка на это маленькое недоразумение. Глядишь, оно и исчезнет.

Предприниматель, миллиардер, меценат

Вернулся я к лестнице, по которой мне возвращаться к машине, через три часа. Хотел посмотреть как можно больше, но, думаю, удалось мне это лишь на треть. Когда гулял, наслаждался и впитывал красоту и атмосферу парка, то всё думал: кто создал эту сказку? Спросил у одной из многочисленных девушек, поливающих цветы, та ответила, что это местный предприниматель, назвала имя и фамилию: Сергей Александрович Кушнаренко. Позже, заглянув в интернет, узнал о хозяине парка «Лога» чуть больше.

После распада СССР начинал Сергей Кушнаренко с товарищами делать краски в своём гараже. Дело пошло. Сегодня на заводе Кушнаренко «Престиж-Холдинг» работает более тысячи человек: производят лакокрасочную продукцию и упаковку для неё. В «Престиже» достойная зарплата, выплаты за вредность, дополнительные отпуска, бесплатное питание, оплачиваемые предпринимателем санаторные путёвки, беспроцентные кредиты для своих работников. На территории предприятия бассейн, сауна, комнаты отдыха, теннисный корт и бильярдный зал, уютная и светлая столовая, фонтаны и газоны, ландшафтный дизайн не хуже, чем в парке. Завод «Престиж» – главный налогоплательщик в бюджет Каменского района. Производимая продукция пользуется устойчивым спросом как внутри страны, так и за рубежом.

Но народную славу Сергею Кушнаренко принесли не лаки и краски, а парк «Лога». Идея ландшафтного парка пришла случайно. Во время вынужденного простоя завода в 2011 году он решил занять рабочих уборкой свалки в прилегающей балке. Было вывезено 2 000 самосвалов с мусором, в ходе работ открылся источник с родниковой водой. Родник облагородили, обложили камнем – получился пруд, в котором развели рыбок и черепах, вокруг проложили дорожки, уложили газон, посадили цветы. И пошло-поехало. Сейчас парк занимает 25 гектаров, в плане довести его площадь до 60 гектаров, запланировано строительство аквапарка, американских горок и многое другое. На сегодняшний день это один из лучших бесплатных парков России. В летнее время в день здесь бывает до 10 000 посетителей. Пока расходы на содержание парка превышают доходы, но через пару лет планируется выход на самоокупаемость. Управляет работой парка, где трудоустроено почти 500 человек, Евгений Кушнаренко, сын Сергея. Ресторанное направление в парке ведёт жена Сергея Нина. За 12 лет в развитие парка семья Кушнаренко вложила более 1 миллиарда рублей.

Да-а! Такого человека, как Сергей Александрович Кушнаренко, и в губернаторы, и в министры, да что там – и в президенты России выдвигать можно. И я бы за него обязательно проголосовал. И ему не надо было бы тратить деньги на предвыборную агитацию – такой парк говорит сам за себя. Видно, что у него денег немало, но он их в родную землю вложил и продолжает вкладывать. Да ещё с какой любовью это делает. Вот такие люди нужны земле Русской, но их почему-то очень мало.

Бесконечно можно рассказывать о парке «Лога» и работе над ним семьи Кушнаренко. Я восхищён и красотой, и размером парка, он меня зачаровал. Это настоящее волшебство! Это сказка! И я в ней побывал, чего и вам всем желаю.