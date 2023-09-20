Путешествие в сказку: байкер-комплекс, «Легенды СССР» и парк «Патриот»

13:01, 20 сентября 2023, ПАИ

Рыболов-любитель, наш постоянный автор Николай Бесклёвный на время «повесил свой спиннинг на стену» и отправился в путешествие на свою малую родину – на Кубань. Как это было – читайте в его «постпутешественном» обзоре.

Вы верите в сказки? И я не верил, пока там не побывал. Я даже представить себе не мог, что такое может быть в моём возрасте наяву, да ещё у нас в России. В этом волшебном месте надо обязательно побывать каждому, хотя бы один раз в жизни.

Есть чем гордиться и восхититься…

Вот уже 25 лет я ежегодно в летнее время на автомобиле отправляюсь на свою малую родину – на Кубань. Двое суток с одной ночёвкой в пути, две тысячи километров по российским дорогам с севера на юг и столько же обратно. По пути мой взгляд цепляется не только за асфальт, машины и дорожные знаки, но и на остановках в интереснейших местах я обязательно знакомлюсь с достопримечательностями, коих вдоль моего маршрута великое множество.

За четверть века моих путешествий на юг где я только не побывал и чего только не увидел. Есть у нас в России на что посмотреть, чем полюбоваться и восхититься. Мой маршрут проходит через восемь регионов, и в каждом из них встречаются интереснейшие места: в Смоленской области это мемориальный комплекс «Катынь» с очень спорной трагической историей, в Брянской – мемориалы фронтовикам-водителям и «Партизанская поляна», где, кстати, не забыты и псковские партизаны, в Орловской – капище Перуна, в Тверской области (редко, но я и через Москву езжу) – Ржевский мемориал советскому солдату с потрясающей энергетикой, в Липецкой – маленький городок Задонск с великолепием множества церквей и огромным Задонским мужским монастырём.

Особенно богата достопримечательностями Ростовская область – здесь и знаменитый музей Михаила Александровича Шолохова в Вёшенском районе, и «Казачий дозор» в Азовском. А ростовский город Каменск-Шахтинский, стоящий на реке Северский Донец, пожалуй, претендует на звание самого богатого современными достопримечательностями города на всём моём маршруте. О многих из этих красот и чудес, о памятных местах я регулярно писал и знакомил с ними читателей «Псковской правды», а теперь и ПАИ.

Байкеры, пушки, танки, гжель и хохлома



Фото: Николай Бесклёвный

Фото: Николай Бесклёвный

Фото: Николай Бесклёвный

Фото: Николай Бесклёвный

Фото: Николай Бесклёвный

Фото: Николай Бесклёвный

Фото: Николай Бесклёвный







Автомобильная дорога М-4 «Дон» проходит по краю Каменска-Шахтинского, и с одной стороны от неё – с западной – расположен популярнейший туристический комплекс для байкеров с байк-отелем, множеством скульптур и композиций из мотоциклов и автомобилей. В своих работах авторы удивляют безграничной фантазией и уместным юмором.

И здесь же знаменитый на всю страну двухэтажный музей «Легенды СССР», где собраны все марки и типы велосипедов, мотоциклов, легковых автомобилей и бытовых приборов, произведённых нашей страной в советское время.

Несмотря на то что основную площадь музея занимают ретроавтомобили (все в идеальном состоянии), меня особенно поразила коллекция настенных часов. Но поразило не их множество, а то, что почти две сотни неповторяемых экземпляров находились в отличном состоянии и все… шли, показывая реальное время. На противоположной, восточной, стороне трассы «Дон» раскинулся огромный парк «Патриот», где представлено несколько сотен экземпляров боевой техники, артиллерии и авиации, состоявшей на вооружении Красной, Советской и Российской армий со времён Гражданской войны и до нашего времени.



Фото: Николай Бесклёвный



Фото: Николай Бесклёвный



Фото: Николай Бесклёвный



Фото: Николай Бесклёвный







Бросилось в глаза и запомнилось несколько экземпляров вооружений, раскрашенных под… хохлому и гжель. Оригинально и очень красиво! Вот когда весь военный металл мы так раскрасим, вот тогда мир и наступит.

Давно мечтал сюда попасть

А рядом, всего в четырёх километрах от главной автомобильной дороги южного направления, на окраине хутора Старая Станица раскинулся ландшафтный парк «Лога». На этом месте ещё в 1671 году на левом низком берегу Северского Донца появилось первое поселение казаков, и назвали они его станицей Каменской. Но со временем станичники перебрались на высокий правый берег, так как весенние воды реки постоянно затапливали пологий левый берег. Так образовался город Каменск (до 1927 года – станица Каменская, до 1929 года – город Каменск, с 1929 года – город Каменск-Шахтинский), а поселение на прежнем месте стало называться просто Старой Станицей. Город-воин, город-труженик.

Я давно был наслышан о чудесах парка «Лога», давно хотел заехать посмотреть, но всё никак не получалось. И вот наконец-то случилось. Подъезжал к Каменску-Шахтинскому я с северного направления (со стороны Воронежа), вглядывался в дорожные указатели, но информации о парке «Лога» так и не увидел, лишь встретился стандартный указатель поворота к населённому пункту Старая Станица. Туда и повернул. А дальше после скоростной автотрассы меня встретила невзрачная подразбитая узкая асфальтная дорога, да ещё с развилками. Куда ехать – непонятно.

Остановился возле первого встреченного пешехода, бредущего по обочине. Мужчина преклонных лет очень подробно и, как мне показалось, с удовольствием растолковал мне, где тут и что: «Вниз к стоянке лучше не ехать, там и машин всегда много, и вокруг хутора надо объезжать. А как въедете на хутор, то сверните налево на грунтовку и через триста метров подъедете к церкви. Там и машину можно оставить, и вниз по лестнице в парк спуститься». Так я и сделал.

И церковь, и огромное колесо обозрения, и множество башен с красной черепицей были видны издалека. Сначала я подумал, что не туда подъехал: ни одной машины рядом, ни одного человека. Но калитка в красивых кованых металлических воротах, ведущих к храму, была открыта. Я и зашёл. И никого вокруг. Лишь одна девушка-садовница (наверное, правильно будет – ландшафтный дизайнер) копошится, цветы поливает. Я спросил, она ответила, что правильно я попал, а почему людей никого, она не знает. И показала, как в парк спуститься.

От земли к небу

Но спускаться вниз по лестнице я не торопился, потому как было интересно осмотреть и церковь и территорию, утопающую в цветах. Удивительно, климат здесь не самый лучший для цветов и деревьев, в донской степи летом вся зелень выгорает (в этот августовский день было +42 градуса), а вокруг церкви благоухающая красота. Здесь и десятки сортов роз, и туи пирамидальные, шаровидные и стелющиеся, и множество других цветов, красивых кустарников и деревьев. И все они живенькие, яркие, насыщенные цветом, словно здесь никогда не было и нет убийственного зноя. Красота под стать церкви.



Фото: Николай Бесклёвный



Фото: Николай Бесклёвный



Фото: Николай Бесклёвный



Фото: Николай Бесклёвный







Храм Сергия Радонежского строили четыре года, его открытие состоялось в 2018 году. Архитектура несколько необычная: деревянный сруб с традиционными куполами – золотыми маковками, а вот крыши храма и колокольни – шатровой формы. И цвет стен и крыш – красно-коричневый. И без того изящную архитектуру подчёркивала и усиливала чарующая резная вязь наличников на окнах и крыше. Внутрь церкви я не заходил, уж очень я был ограничен во времени, но не сомневаюсь, что и там соответствующая строгая красота.

С горы, на которой воздвигнут храм, открывается чудесный и даже сказочный вид на нижний парк, на все башни и террасы. Дух захватывает. Лишь автомобильная стоянка у входа в парк, как мне показалась, там совсем неуместна. Ну, не вписывается она в общую сказочную композицию. Вниз ведёт длинная красивая каменная лестница. Позже я понял, почему у церкви нет людей: очень уж высоко она расположена над парком. Когда я обратно поднимался, то посчитал ступеньки – семь пролётов по 21 ступеньке, всего получается 147 ступенек. Очень это немало. А так как подавляющее большинство туристов начинают осмотр и гулянье по парку снизу, а размер парка о-го-го, километра два тянется, не меньше, то силы подняться наверх остаются не у многих, да ещё в такую жару.



Фото: Николай Бесклёвный



Фото: Николай Бесклёвный



Фото: Николай Бесклёвный





Под церковью, у её подножия, памятник Сергию Радонежскому. Преподобного на Руси почитают как заступника земли Русской, покровителя воинов, школьников и студентов. Ровно посредине лестничного спуска (подъёма) на одной из живописных площадок часовня, тоже красоты неповторимой. Множество ступенек к храму – это не просто облегчение дороги в гору. Это символический путь от земли к небу, это «ступени очищения». Когда мне пришло в голову посчитать ступеньки, то задался вопросом: а почему 21, а, например, не 20 для ровного счёта или другое какое количество? И оказывается, неспроста здесь такая цифра. И количество ступенек, и количество пролётов заложены по православным канонам. Число 21 самое священное из всех нечётных чисел как произведение двух священных чисел – три и семь, как сумма двух чисел, равная трём (2 + 1 = 3), а три – это число Троицы. И оно (число 21) было наполнено сакральным смыслом ещё в древнерусских традициях. Так что это очень непростая лестница, в ней есть всё – и символизм, и религия, и традиции, и нумерология.

Продолжение читайте и смотрите завтра на сайте ПАИ