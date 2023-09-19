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Общество

Осужденные из ИК-6 УФСИН России одержали победу во Всероссийском конкурсе

Авторская композиция принесла осужденным из ИК-6 УФСИН России по Псковской области победу в юбилейном Всероссийском конкурсе «Калина Красная». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото пресс-службы УФСИН

Торжественная церемония объявления 22 лауреатов песенного конкурса из 16 территориальных органов прошла в режиме видео-конференц-связи в ФСИН России. В этом году участие в борьбе за звание победителей во втором этапе конкурса приняли около 280 сольных исполнителей, дуэтов и ансамблей из 80 регионов России. Псковскую область представили победители регионального этапа – осужденные ИК-6 Даниил Ревельский и Александр Хрестин.

Их совместная композиция «Русский дух» - патриотическая песня, наполненная политико-социальным смыслом, главный посыл которой – в том, чтобы сберечь жизни жителей новых российских территорий, ежедневно подвергающихся мировому нацизму.

Музыка, аранжировка и вокал принадлежат Даниилу Ревельскому – неоднократному победителю и призеру Всероссийских конкурсов среди осужденных. Автор слов – Александр Хрестин. Творчеством оба осужденных увлекаются практически всю жизнь, имеют в арсенале произведения различных жанров и композиций, которые не раз входили в состав поэтических и музыкальных сборников.

С заслуженной победой осужденных поздравил начальник ИК-6 УФСИН России по Псковской области Сергей Орлов и начальник отделения воспитательной и социальной работы с осужденными УФСИН России по Псковской области Андрей Элькин.

Стоит отметить, что конкурс «Калина Красная», организаторами которого выступают ФСИН России и продюсерская компания «Союз продакшн», является самой крупной гуманитарной и творческой акцией, посвященной реабилитации осужденных. Большинство участников и финалистов «Калины Красной» после отбытия наказания смогли адаптироваться к жизни в обществе и до сих пор продолжают заниматься творчеством.

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