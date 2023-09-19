Островичка заняла второе место по настольному теннису для слабовидящих в Пскове

19:49, 19 сентября 2023, ПАИ

Островичка заняла второе место по настольному теннису для слабовидящих, сообщила ПАИ газета «Островские вести».

В Пскове, на территории предприятия «Нива» для слабовидящих прошли соревнования по настольному теннису (шоудану). В соревнованиях приняла участие и наша активная островичка Ксения Петрова, которая заняла 2-е место по теннису среди женщин. В соревновании приняли участие слабовидящие спортсмены из Острова и Струг Красных.