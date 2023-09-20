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Общество

На 77% вырос спрос на эйчаров в Псковской области – исследование

На 77% вырос спрос на HR-специалистов в Псковской области. Об этом говорят данные исследования HeadHunter.

В регионах СЗФО бизнесу потребовалось более трёх тысяч специалистов по управлению персоналом, что на 99% превышает прошлогодние показатели. Сильнее всего на Северо-Западе страны спрос на эйчаров и других специалистов по работе с персоналом за год вырос в Калининградской области (+136% новых вакансий). Также пользуются спросом у работодателей HR-специалисты в Новгородской области (+129%), в Петербурге (+101%), в Ленобласти (+104%). Испытывает потребность в эйчарах также бизнес в Архангельской области (55%), в Карелии (+75%),  в Мурманской области (+45%), в Коми (+11%). 

По данным исследования, на Северо-Западе работодатели предлагают соискателям-эйчарам доход до 54 877 ₽, что превышает прошлогодние предложения лишь на 1 004 ₽. Одни из самых высоких зарплат в СЗФО эйчарам готовы платить компании из Карелии (до 68 750 рублей), в Петербурге эйчар может заработать порядка 66 186 рублей, в Псковской области – до 62 122 рублей.

В регионах СЗФО на одну вакансию в кадровой среде приходится почти пять резюме. По сравнению с 2022 годом конкуренция среди эйчаров на Северо-Западе также упала в два раза, когда на одну вакансию приходилось более десяти резюме.

В ходе исследования выяснилось, что 89% рекрутёров имеют высшее образование – это один из самых высоких показателей по сравнению с другими профсферами. А каждый третий (29%) рекрутер ежедневно перерабатывает по 1–2 часа, еще треть (27%) перерабатывают по 3-4 ежедневно. 

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