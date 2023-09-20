До +25 градусов ожидается в Псковской области 21 сентября
Переменная облачность ожидается на территории Псковской области 21 сентября. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.
Ночью местами пройдут кратковременные дожди, днём прогнозируют без существенных осадков.
Будет дуть ветер южных направлений со скоростью 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью составит от +9 до +14, днём – от +20 до +25 градусов.
Атмосферное давление будет ниже нормы.
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