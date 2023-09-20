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Общество

Ушла из жизни почётный гражданин Псковского района Галина Голованова 

Почетный гражданин Псковского района Галина Голованова скончалась на 85-м году жизни. Об этом сообщила глава муниципалитета Наталья Фёдорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Галина Борисовна прошла славный и нелегкий жизненный путь. Много лет работала на ответственных должностях в нашем районе и внесла большой вклад в его социально-экономическое развитие. Богатый жизненный опыт, профессиональные качества, высокая работоспособность всегда позволяли ей быть эффективным руководителем», – написала Наталья Фёдорова. 

Она была организатором создания районного отделения Союза пенсионеров России, проработав 12 лет руководителем организации, много сил и энергии отдала общественной работе. 

«Администрация Псковского района, Собрание депутатов района, Совет Союза пенсионеров, Совет ветеранов района приносят соболезнование родным и близким, друзьям и коллегам. Удивительно надежный, светлый, добрый, душой болеющий за дело человек. Светлая память», –  написала глава муниципалитета.

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