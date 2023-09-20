Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Руководителя лесничества в Бежаницах наградили Почетной грамотой лесного хозяйства

Сергей Цветков, исполняющий обязанности руководителя ГКУ ПО «Бежаницкое лесничество», в состав которого входят Новоржевское и Стехновское лесничества, награжден Почетной грамотой Федерального агентства лесного хозяйства в связи с профессиональным праздником. Об этом ПАИ сообщила газета «Земля новоржевская». 

Фото газеты "Земля новоржевская"

Торжественная церемония вручения наград лучшим специалистам лесной отрасли Псковской области состоялась 19 сентября в правительстве региона.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













20 сентября 2023

Великолукские мастера стали лауреатами международного конкурса ремесел и фольклора
20 сентября 2023

Дорожная организация моет центральную дорогу в Новоржеве
20 сентября 2023

В Острове добровольцы встретили вернувшихся из зоны СВО бойцов 
20 сентября 2023

Четверть миллиарда рублей направлено в дорожный фонд Псковской области по штрафам нарушителей ПДД
20 сентября 2023

Руководителя лесничества в Бежаницах наградили Почетной грамотой лесного хозяйства
20 сентября 2023

Осенняя ярмарка пройдёт в Пскове 30 сентября
20 сентября 2023

20 холодильников для хранения лекарств закуплены для псковской больницы
20 сентября 2023

«Братья по оружию»: директор Псковских теплосетей рассказал про взаимодействие с управляйками

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...