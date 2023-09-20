Руководителя лесничества в Бежаницах наградили Почетной грамотой лесного хозяйства
Сергей Цветков, исполняющий обязанности руководителя ГКУ ПО «Бежаницкое лесничество», в состав которого входят Новоржевское и Стехновское лесничества, награжден Почетной грамотой Федерального агентства лесного хозяйства в связи с профессиональным праздником. Об этом ПАИ сообщила газета «Земля новоржевская».
Торжественная церемония вручения наград лучшим специалистам лесной отрасли Псковской области состоялась 19 сентября в правительстве региона.
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