Руководителя лесничества в Бежаницах наградили Почетной грамотой лесного хозяйства

18:20, 20 сентября 2023, ПАИ

Сергей Цветков, исполняющий обязанности руководителя ГКУ ПО «Бежаницкое лесничество», в состав которого входят Новоржевское и Стехновское лесничества, награжден Почетной грамотой Федерального агентства лесного хозяйства в связи с профессиональным праздником. Об этом ПАИ сообщила газета «Земля новоржевская».

Торжественная церемония вручения наград лучшим специалистам лесной отрасли Псковской области состоялась 19 сентября в правительстве региона.