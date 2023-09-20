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Общество

Мошенники получили около 400 тысяч рублей, обманув псковичей

Мошенники обманным способом смогли заполучить около 400 тысяч рублей, общаясь с довечивыми псковичами. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, в эти сентябрьские дни ряду жителей Пскова и Великих Лук звонили неизвестные лица, которые представлялись, в частности, сотрудниками банковской сферы. Они настойчиво предлагали собеседникам свою «помощь» под предлогом якобы предотвращения попыток несанкционированного оформления на них кредита или доступа к банковскому счёту. Других доверчивых граждан незнакомцы ввели в заблуждение при осуществлении операции купли-продажи товара через интернет-сайт. Установлен также очередной факт неправомерного доступа нечистых на руку лиц к личному кабинету пользователя на сайте «Госуслуги».

В итоге ряд наших сограждан после общения с мошенниками потеряли в общей сложности около 400 тысяч рублей. Потерпевшие обратились за помощью в полицию. В настоящее время все обстоятельства произошедшего уточняются в рамках возбуждённых уголовных дел.

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