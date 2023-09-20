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Политика

О помощи подшефным районам Херсонской области рассказал псковский губернатор

О помощи подшефным районам Херсонской области рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в эфире телеканала «Россия 24» сегодня, 20 сентября.

Псковская область оказывает большую помощь Херсонщине в подготовке к отопительному сезону. Фото: ПАИ

«У нас есть несколько подшефных районов в Херсонской области. В настоящий момент ведутся работы по полной реконструкции детского сада, там практически всё пришлось разобрать до голых стен. Рассчитываю, что в ближайшее время работы будут завершены. Мы закупили новую мебель, новое оборудование. Детки придут не только в отремонтированное здание детского сада, но будут и новые кровати, шкафы, игрушки и многое-многое другое», – отметил псковский губернатор.

Он также подчеркнул, что регион оказывает большую помощь Херсонской области в подготовке к отопительному сезону. «Буквально недавно туда уехали «Газель» и всё, что в ней мы там оставляем. Это и оборудование для сварки, стройматериалы – всё, что пригодится при подготовке к отопительному сезону», – сказал Михаил Ведерников.

Погрузка в Пскове сварочного оборудования для Херсонской области. Фото: Андрей Степанов / «Псковская правда»

Псковская область также оказала большую помощь Херсонщине в плане обеззараживания воды. Для этого псковичи привезли в Херсонскую область порядка двух тонн специального раствора, уточнил псковский губернатор.

Глава региона отметил и активность псковичей в помощи жителям Херсонской области. «На сегодняшний день собранно 112 тонн гуманитарной помощи, которая идёт на наши подшефные территории», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Напомним, что Псковская область взяла шефство над освобождённой территорией Бериславского района Херсонской области. О том, как Псковская область помогает территории, читайте в специальном сюжете ПАИ.

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