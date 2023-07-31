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Общество

Руководство Псковской области поблагодарили за реконструкцию детсада на Херсонщине

В селе Павловка Генического округа Херсонской области продолжается капитальный ремонт детского сада «Солнышко», который посещают 25 ребят. Модернизация учреждения проводится впервые с 1968 года при поддержке правительства Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Глава села Павловка Оксана Гулая, заведующая детским садом «Солнышко» Елена Арбузова и родители воспитанников выразили благодарность России и шефу-региону Псковской области за приведение дошкольного образовательного учреждения в порядок.

На площадке работает псковская подрядная организация ЗАО СПК «Псковагропромдорстрой» и строители из Херсонской области. Такое решение позволило предоставить рабочие места по запросу местных жителей. Совместными силами меняются ветхие коммуникации: канализация и водопровод. Строители также монтируют отопительную систему и ремонтируют кровлю. Ранее администрация детского сада, воспитатели и родители были вынуждены проводить ремонт за свой счёт.

В ремонте используются строительные материалы из Херсонской области, что в том числе стимулирует развитие региональной экономики.

По планам обновлённый детский сад примет воспитанников в новом учебном году. Глава села Оксана Гулая подчеркнула, что на их поселение Украина не обращала никакого внимания, а Россия помогла не только с детским садом, но и с созданием государственной аптеки, которой ранее никогда не было в Павловке.

Напомним, что Псковская область взяла шефство над освобождённой территорией Бериславского района Херсонской области. О том, как Псковская область помогает Бериславскому району Херсонской области, читайте в специальном сюжете ПАИ.

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