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Общество

Кровлю многоквартирного дома ремонтируют в Псковском районе

Кровлю многоквартирного дома № 13 ремонтируют в деревне Быстрецово Псковского района. Об этом ПАИ сообщили в администрации муниципалитета.

Фото: администрация Псковского района

Раньше дом принадлежал совхозу «Быстрецово», а затем был признан бесхозным и не имел собственника. «Для того чтобы начать ремонт, дом был поставлен на баланс Псковского района. Затем началась проработка вопроса по ремонту кровли и определению источника финансирования этой работы», – пояснили в администрации.

Подрядчик приступил к работам в августе. На данный момент специалисты демонтировали старую кровлю, смонтировали новую стропильную систему, уложили пароизоляционную плёнку, сделали монтаж обрешётки и начали укладывать металлопрофиль.

В администрации подчеркнули, что объект должен быть сдан на этой неделе.

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