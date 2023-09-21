Кровлю многоквартирного дома ремонтируют в Псковском районе
Кровлю многоквартирного дома № 13 ремонтируют в деревне Быстрецово Псковского района. Об этом ПАИ сообщили в администрации муниципалитета.
Раньше дом принадлежал совхозу «Быстрецово», а затем был признан бесхозным и не имел собственника. «Для того чтобы начать ремонт, дом был поставлен на баланс Псковского района. Затем началась проработка вопроса по ремонту кровли и определению источника финансирования этой работы», – пояснили в администрации.
Подрядчик приступил к работам в августе. На данный момент специалисты демонтировали старую кровлю, смонтировали новую стропильную систему, уложили пароизоляционную плёнку, сделали монтаж обрешётки и начали укладывать металлопрофиль.
В администрации подчеркнули, что объект должен быть сдан на этой неделе.
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