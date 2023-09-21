Один ребёнок в Псковской области переболел ЭВИ в этом году

11:42, 21 сентября 2023, ПАИ

Один ребёнок в Псковской области переболел энтеровирусной инфекцией (ЭВИ) в 2023 году. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Медики подчеркнули, что показатель заболеваемости энтеровирусными инфекциями в России в этом году вырос на 1,8. При этом в Псковской области ситуация остаётся такой же, как и годом ранее.

В Роспотребнадзоре обратили внимание, что столкнуться с возбудителями энтеровируса очень просто, так как они длительное время сохраняют жизнеспособность в сточных водах, на вещах повседневного пользования и на продуктах питания. При этом источником энтеровирусной инфекции является только человек: больной или носитель возбудителя.

По словам медиков, взрослые переносят ЭВИ намного легче, чем дети. Чаще болезнь у них проходит бессимптомно или в лёгкой форме. «Симптомы энтеровирусной инфекции разнообразны. Это заболевание может протекать в виде герпетической ангины, высыпаний на коже туловища, конечностей, на лице в области ротовой полости, расстройств пищеварения. Перечисленные симптомы могут сопровождаться подъёмом температуры, слабостью, насморком и другими симптомами респираторных заболеваний, головными и мышечными болями. Самая опасная форма энтеровирусной инфекции – серозный вирусный менингит», – пояснили в пресс-службе регионального управления.