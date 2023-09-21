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Общество

Первых потребителей подключили к природному газу в Кунье

Подключение первых домовладений в Кунье начали специалисты «Газпром газораспределение Псков». Работы выполняются в рамках догазификации. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе компании.

Фото здесь и далее: АО «Газпром газораспределение Псков»

Газификация посёлка стала возможна благодаря строительству межпоселкового газопровода протяженностью 35,2 километра по программе развития газоснабжения и газификации Псковской области на 2021-2025 годы и внутрипоселковых сетей протяженностью 34 километра. Для обеспечения бесперебойного газоснабжения установлены пункты редуцирования газа.

Подключиться к природному газу в посёлке смогут 600 индивидуальных домовладений, 54 многоквартирных дома и четыре блочных модульных котельных.

«Первым потребителем в посёлке стал Куньинский хлебозавод. Теперь мы приступили к подключению домовладений, готовых к приёму газа. На сегодня в рамках догазификации с жителями посёлка заключено 175 договоров, из них по 170 выполнено строительство газопроводов до границ земельных участков», – отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» – управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Олег Басников.

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