Ветконтроль не пропустил 35 телят через границу в Псковской области

15:31, 21 сентября 2023, ПАИ

35 телят не смогли пересечь границу в Псковской области из-за отсутствия сопроводительных документов и средств идентификации. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Животные перевозились неспециализированным автотранспортом в неизвестном направлении. Сопроводительные документы, подтверждающие происхождение животных, проведение исследований, вакцинаций и обработок у перевозчика отсутствовали.

Кроме того, на телятах не было средств идентификации, а именно бирок, выщипов, клейма. Маршрут их следования не был согласован с государственными органами.

Перевозить телят через границу Псковской области запретили, а также оформили акт об их возврате.