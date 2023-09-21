Одуванчики или цапля: каким будет молодёжный бренд Псковской области

16:28, 21 сентября 2023, ПАИ

Пять юных финалистов конкурса «Мой регион» по созданию единого молодёжного бренда Псковской области обозначили варианты, которые, возможно, станут логотипом. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Есть идеи с изображением цапли, обитающей в Псковской области и занесённой в Красную книгу России, и даже первых летних цветов – одуванчиков.

«Важно, чтобы тот визуальный образ молодёжи Псковской области, который ребята придумали и один из них станет победителем, мог быть использован в современных реалиях. А современные реалии – это ведь не только там визитка, свитшот или футболка. Таких носителей намного больше. В основном они все цифровые», – заметил основатель архитектурного бюро Stankevich.design Сергей Станкевич.

Напомним, логотип победителя нанесут на 250 свитшотов и футболок. Эти комплекты будут распределены по районам, чтобы молодёжь могла представлять в них Псковскую область на различных форумах и конкурсах.