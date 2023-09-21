Одуванчики или цапля: каким будет молодёжный бренд Псковской области
Пять юных финалистов конкурса «Мой регион» по созданию единого молодёжного бренда Псковской области обозначили варианты, которые, возможно, станут логотипом. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.
Есть идеи с изображением цапли, обитающей в Псковской области и занесённой в Красную книгу России, и даже первых летних цветов – одуванчиков.
«Важно, чтобы тот визуальный образ молодёжи Псковской области, который ребята придумали и один из них станет победителем, мог быть использован в современных реалиях. А современные реалии – это ведь не только там визитка, свитшот или футболка. Таких носителей намного больше. В основном они все цифровые», – заметил основатель архитектурного бюро Stankevich.design Сергей Станкевич.
Напомним, логотип победителя нанесут на 250 свитшотов и футболок. Эти комплекты будут распределены по районам, чтобы молодёжь могла представлять в них Псковскую область на различных форумах и конкурсах.
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