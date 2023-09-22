Псковский археолог: Если находишь погребение, пойдёт дождь

09:21, 22 сентября 2023, ПАИ

Есть ли приметы у тех, кто занимается раскопками, рассказала археолог, старший научный сотрудник Археологического центра Псковской области Розалия Подгорная в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Если находишь погребение, пойдёт дождь. И дожди не прекратятся, пока некрополь не кончится. Погоду в июле помните? Это мы. Работали на Плехановском посаде», – отметила гостья студии.

Ранее сообщалось, что псковичам рассказали, как получить право на проведение археологических раскопок.