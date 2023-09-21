Женщина угодила под колёса автобетоносмесителя на трассе в Острове

19:27, 21 сентября 2023, ПАИ

В Островском районе женщина угодила под колёса автобетоносмесителя, после удара её отбросило за пределы проезжей части. Об этом сообщает телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка».

В результате ДТП пешеход в тяжёлом состоянии госпитализирована в медучреждение. На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД, оперативно-следственная группа, эксперты-криминалисты.

Обстоятельства произошедшего выясняются.