Женщина угодила под колёса автобетоносмесителя на трассе в Острове
В Островском районе женщина угодила под колёса автобетоносмесителя, после удара её отбросило за пределы проезжей части. Об этом сообщает телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка».
В результате ДТП пешеход в тяжёлом состоянии госпитализирована в медучреждение. На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД, оперативно-следственная группа, эксперты-криминалисты.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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