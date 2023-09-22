10-летие со дня открытия швейного предприятия отметили в Островском районе

20:55, 22 сентября 2023, ПАИ

10-летие со дня открытия предприятия ООО «Кампотекс» на территории Островского района отметил коллектив швейного производства, сообщает в своём Telegram-канале глава района Дмитрий Быстров.

«Кампотекс» – это современное, сильное и технологичное производство, где трудятся опытные и профессиональные кадры, используются передовые технологии, созданы удобные и безопасные условия труда, эффективные системы контроля качества. Руководство не только вкладывает средства в обновление материально-технической базы, но и ведёт активную кадровую политику, развивает потенциал своих сотрудников», – написал Дмитрий Быстров.

Он также отметил, что для администрации Островского района важно, что предприятие вносит весомый вклад в экономику муниципалитета, создаёт новые рабочие места и ведёт активную работу в социальной сфере.

Глава района вручил генеральному директору «Кампотекса» Вере Григорьевой цветы, диплом и приветственный адрес, а ряду сотрудников предприятия – почётные грамоты и благодарственные письма районной администрации.