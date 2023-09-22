Реставраторы заканчивают научные исследования церкви Михаила Архангела в Пскове

22:50, 22 сентября 2023, ПАИ

Реставраторы заканчивают камеральную обработку результатов комплексных научных исследований церкви Михаила Архангела в Пскове, сообщает Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Началась работа по созданию эскизного проекта.

Автор проекта реставрации Михаил Фриновской познакомил псковских экспертов с результатами натурных исследований. В результате профессионального обсуждения выводы архитектора дополнили, а также определили места дораскрытия штукатурной отделки.

Ранее сообщалось, что в ходе дообследования памятника архитектуры были выявлены исторические ниши при входе в церковь, заложенные в разные периоды и неизвестные в наше время.

Напомним, что церковь Михаила Архангела в Пскове основана в 1339 году, согласно надписи на находящейся в церкви плите. Являлась административным центром Городецкого конца Пскова.

В 1946–1948 годах была проведена реставрация церкви, во время которой частично удалили пристройки XIX века.

Памятник находится в Списке Всемирного наследия ЮНЕСКО как образец псковской архитектурной школы.