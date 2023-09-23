Спасатели нашли потерявшуюся женщину в лесу Гдовского района

09:20, 23 сентября 2023, ПАИ

Спасатели нашли потерявшуюся женщину в лесу в Гдовском районе, сообщается в телеграм-канале «ПАИ Псковская сводка».

Сообщается, что 22 сентября поисково-спасательный отряд Гдовского района в ходе поисков обнаружил и вывел потерявшуюся 56-летнюю женщину из леса у деревни Глушь.

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Медицинская помощь не понадобилась. На месте работала ПСО Гдова областной службы спасения.