Спасатели вывели из гдовского леса ещё одну заблудившуюся женщину
Сотрудники поисково-спасательного отряда Гдовского района вывели из леса ещё одну заблудившуюся женщину. Об этом сообщает Телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка».
Обнаружить заблудившуюся в лесу 57-летнюю женщину спасателям помогло громкоговорящее устройство. Нашли её в лесу в районе деревне Еврейно.
Медицинская помощь женщине не понадобилась. На месте работала ПСО Гдова областной службы спасения. Днём ранее спасатели вывели из гдовского леса ещё одну заблудившуюся женщину.
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