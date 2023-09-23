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Происшествия

Спасатели вывели из гдовского леса ещё одну заблудившуюся женщину

Сотрудники поисково-спасательного отряда Гдовского района вывели из леса ещё одну заблудившуюся женщину. Об этом сообщает Телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка».

Спасатели вывели из гдовского леса заблудившуюся женщину. Фото: ПАИ

Обнаружить заблудившуюся в лесу 57-летнюю женщину спасателям помогло громкоговорящее устройство. Нашли её в лесу в районе деревне Еврейно. 

Медицинская помощь женщине не понадобилась. На месте работала ПСО Гдова областной службы спасения.  Днём ранее спасатели вывели из гдовского леса ещё одну заблудившуюся женщину.

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