Спасатели вывели из гдовского леса ещё одну заблудившуюся женщину

18:55, 23 сентября 2023, ПАИ

Сотрудники поисково-спасательного отряда Гдовского района вывели из леса ещё одну заблудившуюся женщину. Об этом сообщает Телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка».

Обнаружить заблудившуюся в лесу 57-летнюю женщину спасателям помогло громкоговорящее устройство. Нашли её в лесу в районе деревне Еврейно.

Медицинская помощь женщине не понадобилась. На месте работала ПСО Гдова областной службы спасения. Днём ранее спасатели вывели из гдовского леса ещё одну заблудившуюся женщину.