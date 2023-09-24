Псковские врачи удостоены наградами за работу в зоне СВО

10:31, 24 сентября 2023, ПАИ

Врачи Псковский областной клинической больницы удостоены награды за работу в зоне спецоперации. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе медучреждения.

Заведующий гинекологическим отделением Сергей Анатольевич Ильяшенко, врач-хирург Константин Юрьевич Рагозин и врач-анестезиолог-реаниматолог Сергей Михайлович Калашников награждены медалью за оказание медицинской помощи в зоне специальной военной операции «За самоотверженность и профессионализм».

«Мне приятно, что мою работу отметили, но должен сказать, что помогать людям – это главная задача медика. Это просто наша работа», – говорит Константин Рагозин.

Отметим, награду утвердил Центральный комитет профсоюза работников здравоохранения РФ весной 2023 года. Ее вручают медицинским работникам, которые спасают жизни российских солдат, помогают гражданскому населению ЛНР и ДНР.