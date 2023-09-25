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Происшествия

50 нетрезвых водителей выявили в Псковской области за неделю

Сотрудники Госавтоинспекции Псковской области пресекли 1 386 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения за период с 18 по 24 сентября. Об этом ПАИ сообщили в региональном управлении ГИБДД УМВД России.

Было выявлено 50 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, в том числе за повторное управление в нетрезвом виде задержано семь водителей.

Всего было зарегистрировано 18 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибли два человека. 25 человек получили травмы различной степени тяжести, включая пятерых детей.

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