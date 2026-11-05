Под Псковом поезд «Ласточка» столкнулся с «Газоном»
Поезд «Ласточка», следовавший из Санкт-Петербурга в Псков, столкнулся с автомобилем «Газон» с манипулятором на железнодорожной станции «259-й километр» у деревни Шаврово в Псковском районе. Об этом сообщает канал «Псковская сводка» в мессенджере MAX.
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
Водитель манипулятора не пропустил проходящий поезд. В результате столкновения состав протаранил автомобиль и протащил его около 50 метров от места удара.
Пострадавших нет ни в поезде, ни в автомобиле.
На месте работают сотрудники АСС и Госавтоинспекции, бригада скорой помощи, оперативная группа МЧС и сотрудники РЖД. Обстоятельства происшествия выясняются.
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