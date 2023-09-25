Освещение установили в сквере Десантников в Бежаницах

18:34, 25 сентября 2023, ПАИ

Уличное освещение установили в сквере Десантников в Бежаницах, сообщает газета «Сельская новь».

На благоустройство общественной территории из районного бюджета выделили более 560 тысяч рублей.

Отметим, что сквер Десантников появился в Бежаницах 1 ноября 2000 года в память о воинах десантниках 6-й роты 104-го парашютно-десантного полка 76-й гвардейской Черниговской воздушно-десантной дивизии, геройски погибшей в Аргунском ущелье Чечни.

При закладке сквера, где ранее была болотистая местность, были проведены работы по выравниванию ландшафта территории, часть сквера была отсыпана песчано-гравийной смесью. Также были проведены работы по устройству четырёх пешеходных гравийных дорожек. В центре сквера была установлена цементная чаша, а вокруг неё сделана площадка для отдыха, где стояли простые деревянные скамейки и железные урны. Сейчас в сквере построена аллея Памяти с бюстами воинов-интернационалистов, поставлены клумбы и уложена брусчатка.