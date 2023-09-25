Псковская область доставила на Херсонщину реагенты для обеззараживания воды

17:37, 25 сентября 2023, ПАИ

Груз реагентов для обеззараживания воды доставили на Херсонщину из Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Херсонской области.

«В Херсонскую область доставлены необходимые реагенты для обеззараживания воды. В них очень нуждаются пострадавшие от подтопления жители региона. Раннее Псковская область уже оказала большую помощь для восстановления системы водоснабжения, предоставив сварочный аппарат, аварийный автомобиль и инструменты», – сказал и. о. министра строительства, архитектуры и ЖКХ Херсонской области Валерий Новиков.

Отметим, что поддержка Херсонской области осуществляется при непосредственном участии губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, правительства Псковской области и муниципального предприятия Пскова «Горводоканал».

Напомним, что Псковская область взяла шефство над освобождённой территорией Бериславского района Херсонской области. О том, как Псковская область помогает территории, читайте в специальном сюжете ПАИ.