Псковская область доставила на Херсонщину реагенты для обеззараживания воды
Груз реагентов для обеззараживания воды доставили на Херсонщину из Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Херсонской области.
«В Херсонскую область доставлены необходимые реагенты для обеззараживания воды. В них очень нуждаются пострадавшие от подтопления жители региона. Раннее Псковская область уже оказала большую помощь для восстановления системы водоснабжения, предоставив сварочный аппарат, аварийный автомобиль и инструменты», – сказал и. о. министра строительства, архитектуры и ЖКХ Херсонской области Валерий Новиков.
Отметим, что поддержка Херсонской области осуществляется при непосредственном участии губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, правительства Псковской области и муниципального предприятия Пскова «Горводоканал».
Напомним, что Псковская область взяла шефство над освобождённой территорией Бериславского района Херсонской области. О том, как Псковская область помогает территории, читайте в специальном сюжете ПАИ.
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