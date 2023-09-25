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Общество

Ползающий гриб обнаружили сотрудники редакции в Усвятах

Сотрудникца газеты в Усвятском районе обнаружила в своём саду ползающий гриб. Об этом ПАИ сообщила газета «Новая жизнь».

Гриб в день обнаружения. Фото: Алёна Ходченкова

«В нашем саду стоит большой осиновый пень. Однажды летним утром после долгожданного после длительной засухи дождя мы увидели на нём что-то странное. Похоже, будто кто-то бросил на него ложку рисовой каши. Это нечто было упругим на ощупь и держалось за пень довольно крепко. Наверное, какой-то гриб, решили мы – и не ошиблись», – отмечает Алёна Ходченкова.

Поиск по фото в интернете доказал, что это плазмодий (слизевик) – самый удивительный в мире гриб. И не потому, что выглядит он довольно странно, а потому, что умеет передвигаться. Данную группу организмов относят к простейшим, при этом по ряду свойств они схожи с грибами.

Внутри тела у слизевика некое подобие мускулов – миозиновые и актиновые тяжи, которые сокращают прилегающую к ним цитоплазму, этим создавая пульсацию и возможность её перетекания. Так этот организм передвигается. Может даже развивать скорость до 1 сантиметра в час. Цвета плазмодиев у слизевиков разных видов бывают разными, размеры – от микроскопических до нескольких десятков сантиметров.

Фото на следующий день. Фото: Алёна Ходченкова

«Наш вот вначале был беленьким и влажным, а буквально за сутки стал тёмно-коричневым и сухим. Это может происходить при неблагоприятных условиях, например при большой сухости субстрата, в котором он обитает, при низких температурах и т. п. Пишут, что когда в окружающей среде не хватает влаги, плазмодий застывает, становится твёрдым и со временем превращается в склероций. В таком состоянии он может провести несколько лет. А когда окружающая среда станет ему по нраву, он восстанавливается», – уточнила Алёна.

Слизевики любят поесть и целенаправленно «идут» в сторону пищи. Хотя их самих не едят. А ещё они умеют выползать из влажной среды на поверхность погреться на солнышке (информация из Интернета).

Сотрудница газета прочитала, что плазмодия можно «выманить» из пня. Для этого советуют поместить от края пня к середине наклонно полоску стекла, а сверху неё положить фильтровальную бумагу, погруженную одним концом в сосуд с водой.

«Пишут: поползёт. Посмотрим. Если следующим летом появится этот интересный гриб, обязательно проведу такой эксперимент», – подытожила Алёна.

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