Направление одностороннего движения изменится на улице Алмазной в Пскове

10:48, 26 сентября 2023, ПАИ

Направление одностороннего движения изменится на улице Алмазной в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Сегодня, 26 сентября, во второй половине дня откроется движение по полосе от улицы Чудской в сторону улицы Леона Поземского.

А утром 27 сентября закроется для движения полоса от улицы Леона Поземского в сторону улицы Чудской.

Как сообщили в администрации, изменение схемы необходимо для проведения ремонтных работ. Дорогу приводят в порядок по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».