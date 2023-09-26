Направление одностороннего движения изменится на улице Алмазной в Пскове
Направление одностороннего движения изменится на улице Алмазной в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Пскова.
Сегодня, 26 сентября, во второй половине дня откроется движение по полосе от улицы Чудской в сторону улицы Леона Поземского.
А утром 27 сентября закроется для движения полоса от улицы Леона Поземского в сторону улицы Чудской.
Как сообщили в администрации, изменение схемы необходимо для проведения ремонтных работ. Дорогу приводят в порядок по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».
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