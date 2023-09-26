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Общество

Более 400 тысяч псковичей зарегистрированы на портале госуслуг

Более 400 тысяч жителей Псковской области зарегистрированы на портале госуслуг. Об этом сообщил начальник управления цифрового развития и связи правительства региона Виталий Рахманов в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Фото: ПАИ. На фото: Виталий Рахманов

«В Псковской области более 400 тысяч аккаунтов на «Госуслугах». Больше половины населения уже там», – отметил гость студии.

Виталий Рахманов также подчеркнул, что порядка 300 тысяч человек – активные пользователи, а не просто мёртвые аккаунты. «Они заходят, что-то смотрят, пользуются сервисом», – добавил он.

Ранее сообщалось, что чаще всего на «Госуслугах» псковичи записываются к врачу.

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