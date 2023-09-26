Змеи в Псковской области стали ближе к людям – эксперт

18:06, 26 сентября 2023, ПАИ

Некоторые жители Псковской области жалуются на нашествие змей в лесах и городах. Какой вид змей чаще встречается в населённых пунктах и почему они стали ближе к людям, рассказал в беседе с корреспондентом ПАИ директор государственного заповедника «Полистовский», доктор биологических наук Николай Кораблёв.

По его словам, основной вид змей, населяющий Полистовский заповедник, – это гадюки, а вот в населённых пунктах ужей можно встретить всё чаще. Они толерантнее к человеку, объяснил эксперт.

«Змеи уже сейчас заканчивают свою активность, потому что третья декада сентября – начало октября – то время, когда рептилии начинают готовиться к зимовке. Они ищут естественные убежища и в них заползают. Могут даже многочисленные скопления образовывать, чтобы перезимовать», – сказал Николай Кораблёв.

Он также отметил, что змеи могут уходить в спячку ещё до первых холодов. Это связано с явлением фотопериодизма, когда сокращается световой день, увеличивается тёмное время суток – «это верный сигнал для всего живого, что надо готовиться к зиме».

По словам Николая Кораблёва, для гадюк предпочтительнее сельская местность, а также территория, прилегающая к болотным комплексам и на самих болотах. Тогда как некоторые виды змей «стали жить ближе к человеку».

«Какой-то необычной активности змей мы не отмечали сейчас. Единственное, тенденция последних десятилетий – ужи стали чаще встречаться в населённых пунктах, их численность растёт. Они образуют устойчивые поселения, и люди чаще стали с ними сталкиваться. Увеличилось ли их количество в дикой природе, сказать сложно. Вряд ли кто-то специальные учёты проводит в регионе. Но у обывателя может сложиться впечатление, что змей стало больше, потому что они стали жить ближе к человеку. Это больше про ужей можно сказать, гадюки редко близко к человеку селятся», – подытожил эксперт.