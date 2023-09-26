Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Змеи в Псковской области стали ближе к людям – эксперт

Некоторые жители Псковской области жалуются на нашествие змей в лесах и городах. Какой вид змей чаще встречается в населённых пунктах и почему они стали ближе к людям, рассказал в беседе с корреспондентом ПАИ директор государственного заповедника «Полистовский», доктор биологических наук Николай Кораблёв.

Фото: Никита Смирнов. Размещено в группе «Инцидент Псков» в соцсети «ВКонтакте»

По его словам, основной вид змей, населяющий Полистовский заповедник, – это гадюки, а вот в населённых пунктах ужей можно встретить всё чаще. Они толерантнее к человеку, объяснил эксперт.

«Змеи уже сейчас заканчивают свою активность, потому что третья декада сентября – начало октября – то время, когда рептилии начинают готовиться к зимовке. Они ищут естественные убежища и в них заползают. Могут даже многочисленные скопления образовывать, чтобы перезимовать», – сказал Николай Кораблёв.

Он также отметил, что змеи могут уходить в спячку ещё до первых холодов. Это связано с явлением фотопериодизма, когда сокращается световой день, увеличивается тёмное время суток – «это верный сигнал для всего живого, что надо готовиться к зиме».

По словам Николая Кораблёва, для гадюк предпочтительнее сельская местность, а также территория, прилегающая к болотным комплексам и на самих болотах. Тогда как некоторые виды змей «стали жить ближе к человеку».

«Какой-то необычной активности змей мы не отмечали сейчас. Единственное, тенденция последних десятилетий – ужи стали чаще встречаться в населённых пунктах, их численность растёт. Они образуют устойчивые поселения, и люди чаще стали с ними сталкиваться. Увеличилось ли их количество в дикой природе, сказать сложно. Вряд ли кто-то специальные учёты проводит в регионе. Но у обывателя может сложиться впечатление, что змей стало больше, потому что они стали жить ближе к человеку. Это больше про ужей можно сказать, гадюки редко близко к человеку селятся», – подытожил эксперт.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













26 сентября 2023

370 несовершеннолетних в Псковской области состоят на профилактических учётах
26 сентября 2023

Псковский терапевт рассказала, как научиться пользоваться своей диафрагмой
26 сентября 2023

Около 2,5 млрд рублей привлёк Псковский район на развитие за последние пять лет
26 сентября 2023

Главную причину сердечнососудистых заболеваний назвали псковичам
26 сентября 2023

Назначен первый зампрокурора Псковской области
26 сентября 2023

Новый выпуск программы «СадОгород» выйдет завтра на телеканале «Первый Псковский»
26 сентября 2023

Мастера из Новосокольников участвуют в выставке пуговиц в Тамбове
26 сентября 2023

Отопительный сезон начался в Псковском районе

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...