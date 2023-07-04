Псковичи жалуются на нашествие змей

18:29, 04 июля 2023, ПАИ

Псковичи жалуются на нашествие змей в городе. В группе «Инцидент Псков» в соцсети «ВКонтакте» местные жители поделились в комментариях под постом, где они видели змей в городе.

В группе выложили фотографию с мёртвой змеёй, предположительно это уж. «Иду, иду, а тут такое! Неужели у нас реально змеи в городе?» – поинтересовался автор поста.

Один из комментаторов удивился, что автора пугают змеи. «Лоси в центре города вас не удивляют, а ужонок удивил. Радуйтесь, что они у нас достаточно безобидные», – написал он.

Также жители города поделились, что видели змей на улице Инженерной у дома № 66 и на Аллее Ветеранов.

Ранее об активности змей в лесах и даже на дачных участках в соцсетях сообщали жители сразу нескольких регионов, в том числе Псковской и Новгородской областей. Эксперты Московского комитета лесного хозяйства объяснили, что нашествие змей связано с их охотой.