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Александр Котов: От душевной чуткости воспитателя зависит успех первых самостоятельных шагов ребёнка

Работников и ветеранов дошкольного образования с профессиональным праздником от себя лично и от имени депутатов Псковского областного Собрания депутатов поздравил спикер регионального парламента Александр Котов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Собрания.

Александр Котов: «Профессия воспитателя неразрывно связана с поддержкой семьи, становлением подрастающего поколения, формированием здорового общества». Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Профессия воспитателя неразрывно связана с поддержкой семьи, становлением подрастающего поколения, формированием здорового общества», – отметил Александр Котов.

Спикер облсобрания также подчеркнул, что дошкольное образование – очень важный период развития личности. «От профессиональной компетентности и душевной чуткости воспитателя во многом зависит успех первых самостоятельных шагов ребёнка. Вместе с воспитателем дети познают окружающий мир, приобретают нужные навыки, учатся общаться со сверстниками и выстраивать отношения со взрослыми, раскрывают свои способности и таланты», – обратил внимание Александр Котов.  

По его словам, детские сады Псковской области посещают тысячи маленьких жителей региона. «Отрадно, что в последние годы сфера дошкольного образования находится в фокусе внимания государства – строятся новые и модернизируются действующие учреждения, внедряются современные образовательные стандарты, повышается авторитет профессии воспитателя», – заметил председатель Собрания.

Спикер регионального парламента выразил уверенность в том, что доброта, мудрость и профессиональная увлечённость воспитателей, помноженная на государственную и общественную поддержку, обеспечат гармоничные и комфортные условия для полноценного развития юных граждан нашей страны.

«Дорогие воспитатели! От всей души желаю вам успехов в нелегком и благородном труде, здоровья и благополучия!» – заключил Александр Котов.  

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